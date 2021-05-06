 

«Волонтеры Победы» начали поздравлять ветеранов с 9 мая

06.05.2021, 17:20, Новости дня
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Участники движения «Волонтеры Победы» проводят для ветеранов индивидуальные концерты под окнами, навещают их и вручают им подарки, цветы и Письма Победы, рассказали в пресс-службе организации.

Так, активисты организовали выступление для Кузнецова Александра Михайловича – последнего Героя Советского Союза, живущего в Нижегородской области. К поздравлению присоединился и глава города Юрий Шалабаев, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Александр Михайлович участвовал в боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром взвода батальонных минометов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.

Для него активисты – добровольцы и концертная группа, состоящая из баяниста и вокалиста, –исполнили самые известные песни военных лет.

В Орле активисты Движения и творческие коллективы посетили героев, среди которых были Науменко Василия Андреевича и Алексашина Ивана Борисовича. Возле домов ветеранов прошли праздничные концерты, также добровольцы прочли героям Письма Победы и вручили им открытки, сделанные детьми в детских садах города.

Василий Андреевич прошел большой боевой путь от рядового до полковника. В 1941 году в 17-летнем возрасте был призван на фронт в городе Витебске, участвовал в освобождении Риги.

«Попал я сразу на батарею, наводчиком был. Потом комбат узнал, что я связист, и перевел меня в связь. Это уже в конце войны. Я первым на батарее узнал, что закончилась война – на телефоне дежурил. Пошел, растолкал комбата, говорю: «Война закончилась!». А он: «Ты что мне тут голову морочишь?», – рассказал ветеран.

В 60-е годы, после войны, он служил на Кубе, обучал военному делу молодых офицеров. Дважды встречался с Фиделем Кастро, Че Геварой.

Иван Борисович был призван в РККА Тиховским РВК Орловской области 12 мая 1941 года. Войну встретил на Ленинградском фронте. Служил в 59-м гвардейском стрелковом полку 21-й гвардейской стрелковой дивизии командиром взвода 45 мм пушек в звании гвардии старшего сержанта. Был пять раз ранен. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».

Также «Волонтеры Победы» навестили участников войны в Барнауле. Вместе с депутатом Городской Думы Иваном Нифонтовым и руководителем регионального отделения движения Алиной Горловой активисты поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Петра Яковлевича Тимченко, Анастасию Петровну Политыко, Петра Михайловича Медведенко. Герои получили праздничные наборы, открытки и Письма Победы с теплыми словами благодарности от жителей России.



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