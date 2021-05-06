 

Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае

06.05.2021, 17:20, Новости дня
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Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, информирует ТАСС.

Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились.

«В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы.

«Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – сообщил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время.

Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.



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