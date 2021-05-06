 

В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы российским Ил-96

06.05.2021, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии, заявили в пресс-службе главного штаба сил обороны страны.

В сообщении указывается, что «российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту», передает ТАСС.

Уточняется, что «транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета», также самолет «не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии».

По данным Главного штаба, посол РФ Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в 2021 году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные.

«Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема», – говорится в сообщении МИД Эстонии.

Ранее МиГ-31 отогнал американский самолет-разведчик от границ России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Разумков о ротациях в экономическом блоке Кабмина: Теоретически это возможно

22.02 / Зеленский рассказал, что постоянно спорит со Степановым из-за поставки вакцины против COVID-19

25.04 / Корпус игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4 признали самым прочным в сегменте

18.08 / Турция создаст военно-морскую базу в Ливии

22.09 / От решения экологических проблем зависит качество жизни киевлян

12.08 / Вблизи Ростовской АЭС обезвредили 80 минометных снарядов

24.03 / Поставку новой партии вакцин из Индии в Украину могут отложить на неопределенный срок – Радуцкий

30.07 / Компания GM опубликовала тизер нового GMC Hummer EV

06.08 / Прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин в Казани

28.02 / В Измаиле на глазах у прохожих похитили женщину – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика