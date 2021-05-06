В Эстонии заявили о нарушении воздушной границы российским Ил-96

Российский самолет Ил-96 в среду нарушил воздушную границу Эстонии, заявили в пресс-службе главного штаба сил обороны страны.

В сообщении указывается, что «российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту», передает ТАСС.

Уточняется, что «транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета», также самолет «не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии».

По данным Главного штаба, посол РФ Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. Это второе в 2021 году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, утверждают эстонские военные.

«Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема», – говорится в сообщении МИД Эстонии.

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