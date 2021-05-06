Ученые: Пропуск завтрака может привести к проблемам с сердцем

Несмотря на то, что существует три основные приема пищи, многие люди привыкли пропускать один из них. Однако исследователи предупреждают, что игнорирование завтрака может привести к проблемам с сердцем.

К таким выводам исследователи пришли после проведения метаанализа, который был представлен в научном издании Clinical Nutrition. Ученые изучили информацию о свыше 220 тысячах человек. Оказалось, что у тех, кто пропускал завтрак, на 22% увеличивался риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще один метаанализ, который продемонстрировал аналогичные результаты, провели в 2019 году. Ученые изучили четыре разных исследования, проведенные японскими и американскими коллегами. Согласно их выводам, те люди, которые игнорируют первый прием пищи, на 21% чаще страдают от болезней сердца. Сравнение проводилось с респондентами, которые привыкли постоянно завтракать по утрам.

Источник: medikforum.ru