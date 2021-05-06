 

Режиссер Олег Трофим рассказал, стоит ли ждать продолжение «Майор Гром: Чумной доктор»

06.05.2021, 17:16, Разное
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Режиссер Олег Трофим пояснил о некоторых подробностях будущей работы с компанией Netflix. Постановщик картины «Майор Гром: Чумной доктор» раскрыл, стоит ли фанатам ждать продолжение увлекательной истории.
Российский боевик «Майор Гром: Чумной доктор» приобрел широкую популярность как в РФ, так и за рубежом. Очередным доказательством успеха стал интерес компании Netflix. Однако в связи с этим многих поклонников отечественного кинематографа тревожит, увидят ли они вторую часть увлекательной истории.

На этот вопрос ответил Олег Трофим, режиссер российского блокбастера. С его слов, пока рано рассуждать о продолжении «Майора Грома: Чумного доктора». Сначала необходимо изучить, какую реакцию фильм вызовет у зарубежных зрителей и кинокритиков. Только потом, после анализа результативности работы, можно будет переходить к более конкретному планированию.

Пока же лента не вышла в глобальный прокат, и до этого ещё далеко, сейчас только готовится ее дубляж и другие необходимые материалы. По итогам международных показов уже будет приниматься решение, стоит ли снимать новую историю о «Чумном докторе». Кроме того, необходимо также достичь консенсуса с партнёрами, которые берут на себя финансовую сторону проекта.

Источник: inforeactor.ru



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