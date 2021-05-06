«Я давно замужем»: Лера Кудрявцева пожаловалась, что муж не замечает ее сексуальности

Лера Кудрявцева стала участницей скандального YouTube-шоу «Comment Out». Во время разговора с ведущим Владимиром Маркони она призналась, что муж не замечает ее сексуальности.

В браке с хоккеистом Игорем Макаровым ведущая «Секрета на миллион» восемь лет. Пара воспитывает дочь Марию и со стороны кажется идеальной. Однако оказалось, что былой страсти в отношениях 49-летней Леры Кудрявцевой и ее молодого супруга уже нет.

Владимир Маркони спросил, как часто мужчины говорят ей, что она – сексуальная женщина. На это звезда улыбнулась и заявила, что она уже давно замужем, поэтому слышит такие слова достаточно редко. Кроме этого, Лера Кудрявцева напрямую заявила, что муж перестал это говорить. В ответ на признание знаменитости раздался гул негодования зрительного зала.

Телеведущая отказалась писать коллегам оскорбительные сообщения, как того требуют правила скандального шоу. В результате, ей пришлось во время еды выдержать заряд электрошокера, а также сделать закупку на официальном сайте магазина ФСИН на 100 тысяч рублей.