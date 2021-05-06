 

Из “красной” зоны карантина в Украине 7 мая выйдут еще две области

06.05.2021, 17:14, Новости дня
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Об этом министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил в Telegram по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запорожская область была в “красной” зоне с 9 апреля, Полтавская – с 15-го.

Согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Запорожской области за последние сутки подтвердили 357 случаев коронавирусной инфекции, в Полтавской – 395.

Замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что в обеих областях наблюдается устойчивое улучшение эпидемической ситуации, пишет пресс-служба Кабмина.

На этой неделе карантинные ограничения смягчили уже в четырех регионах: с 5 мая Житомирская область перешла из “красной” в “желтую” зону, с 6 мая Харьковская и Хмельницкая перешли из “красной” в “желтую” зону, Черниговская – в “оранжевую”.

Контекст:

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Согласно индикаторным показателями Минздрава на 6 мая, “красный” уровень эпидемической опасности зафиксирован в трех регионах: в Запорожской, Полтавской и Сумской областях. В “оранжевой” зоне – Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы и Киев – в “желтой” зоне.

По данным системы мониторинга СНБО, более 50% коек всех видов для пациентов с COVID-19 заполнены лишь в Днепропетровской и Харьковской областях, во всех остальных регионах этот показатель ниже.

В Украине по состоянию на 6 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 45,5 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – более 1,7 млн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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