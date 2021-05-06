 

“Слуга народа” лидирует в рейтинге партий – опрос

06.05.2021, 17:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следом идут “Европейская солидарность” (18,3%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (15%) и “Батьківщина” (10,8%).

Проходной барьер также преодолевает “Сила и честь” (6,4%).

Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, у “Украинской стратегии Гройсмана” – 3%, у представленного сейчас в парламенте “Голоса” – 2,7%.

Опрос проводился с 22-го по 29 апреля среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков

28.03 / Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала

08.10 / Ученые установили, кто из людей больше нравится кошкам

28.08 / KTOO – жители Аляски считают, что мусорный след в Беринговом проливе ведёт в Россию

03.08 / Бывший король Испании Хуан Карлос отправился в изгнание на фоне финансового скандала

13.08 / Глава раскольнической церкви Украины предложил белорусским верующим получить Томос

11.11 / Корабль Королевского флота заметил российские военные корабли в британских водах

20.10 / Онищенко назвал утилизацию в США подаренных Россией аппаратов ИВЛ примитивным политиканством

29.06 / Число удаленщиков в РФ выросло в 30 раз

26.11 / Умерла звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” и фильма “Остров”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика