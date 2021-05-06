“Слуга народа” лидирует в рейтинге партий – опрос

Следом идут “Европейская солидарность” (18,3%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (15%) и “Батьківщина” (10,8%).

Проходной барьер также преодолевает “Сила и честь” (6,4%).

Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, у “Украинской стратегии Гройсмана” – 3%, у представленного сейчас в парламенте “Голоса” – 2,7%.

Опрос проводился с 22-го по 29 апреля среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2021 респондент методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

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