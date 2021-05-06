Жена ведущего СТБ стала участницей нового сезона “МастерШеф” на этом канале
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“Как думаете, я вкусно готовлю?” – подписала она снимок.
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Контекст:
Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу “Холостяк” и “Холостячка” на СТБ.
Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).
Премьера нового сезона шоу “МастерШеф. Celebrity” запланирована на лето. Судьями шоу заявлены Дмитрий Танкович и кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво.
В анонсе сообщается, что участниками шоу среди прочих стали певицы Наталья Могилевская, Джамала, Слава Каминская, Даша Астафьева, Олья Полякова и певцы Виталий Козловский, Олег Скрипка, а также супруги Сергей и Снежана Бабкины. Победитель проекта получит в награду серебряную сковородку.
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