 

Жена ведущего СТБ стала участницей нового сезона “МастерШеф” на этом канале

06.05.2021, 17:14, Новости дня
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“Как думаете, я вкусно готовлю?” – подписала она снимок.

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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу “Холостяк” и “Холостячка” на СТБ.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Премьера нового сезона шоу “МастерШеф. Celebrity” запланирована на лето. Судьями шоу заявлены Дмитрий Танкович и кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво.

В анонсе сообщается, что участниками шоу среди прочих стали певицы Наталья Могилевская, Джамала, Слава Каминская, Даша Астафьева, Олья Полякова и певцы Виталий Козловский, Олег Скрипка, а также супруги Сергей и Снежана Бабкины. Победитель проекта получит в награду серебряную сковородку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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