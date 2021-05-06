27% украинцев поддерживают введение в стране COVID-паспорта, треть – против – опрос

Респондентов спросили об их отношении к возможному введению в Украине “паспорта вакцинации” от COVID-19.

Поддерживают такое нововведение 27% опрошенных, 34% – против, 30% украинцев заявили, что им безразлично, затруднились ответить 9% респондентов.

Социологи отмечают, что самый высокий уровень поддержки введения COVID-паспорта среди жителей западного региона Украины и молодежи до 30 лет, самый низкий – среди жителей южных областей и представителей возрастной категории 60+.

В то же время, применение “паспорта вакцинации” для поездок за границу считает оправданным 44% украинцев.

Всего опрошено 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных РФ территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Инфографика: rb.com.ua

Контекст:

О необходимости введения паспортов вакцинации для украинцев 29 марта говорил президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украине нужно разработать свою систему выдачи гражданам сертификатов об иммунизации от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил 6 мая, что в Украине COVID-паспорт могут запустить до 1 июля.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

4 мая планы по выпуску паспортов о вакцинации от COVID-19 поддержали страны “Большой двадцатки” (G20) – Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Тестирование COVID-паспортов со второй недели мая начнут семь европейских стран – Греция, Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

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