 

Реновация в Москве: жители еще четырех пятиэтажек получили новые квартиры

06.05.2021, 17:06, Разное
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Расселенные дома расположены в центре, на севере, северо-востоке столицы и в Троицком административном округе, уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В этих округах расселили 43 дома, некоторые из старых пятиэтажек уже демонтированы. Новые квартиры по программе реновации получили жители 19 домов в ЦАО, восьми в СВАО, пяти в САО и 11 в ТАО.

По словам Левкина, после сноса участки старых домов станут стартовыми площадками для строительства новостроек и обеспечения переселения жителей на последующих этапах программы реновации.

К началу мая переехали или переезжают жители 245 ветхих домов. Для них готовы 85 новостроек.

Во втором квартале 2021 года для переселенцев по программе реновации передадут 22 новых дома. Первыми начнут переезжать жители районов Богородское, Восточное Измайлово, Западное Дегунино и Тимирязевский. Квартиры в новостройках получат около трех тысяч семей.

Для нужд программы реновации подобрано 500 площадок, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По некоторым из них ведется проектирование жилья, на других дома уже строят.

Программу реновации ветхого жилья в Москве утвердили летом 2017 года. В нее входят 5175 домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживают около миллиона человек.

Переселенцы получают квартиры в своем районе. В новом жилье выполнена отделка класса комфорт. Москвичам нужно лишь перевезти вещи. Предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями.

Программа реновации пройдет в три этапа. Первый продлится до 2024 года. Завершающий этап запланирован на 2029-2032 годы.



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