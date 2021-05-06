 

Активисты “Молодежки ОНФ” в регионах навещают ветеранов ВОВ

06.05.2021, 17:06, Разное
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Так, в Воронежской области активисты посетили ветерана ВОВ, участника боев за Севастополь Николая Зимовца. Он получил подарки от “Молодежки”, рассказал о своем боевом пути.

В Воронеже активисты побывали в гостях у ветерана Антонины Гавриленко и труженицы тыла Нины Овчинниковой. После смети дочери последняя осталась одна – члены организации взяли женщину под опеку.

Участники “Молодежки” провели генеральную уборку в квартире Нины Алексеевны, привезли бытовую технику, лекарства. По просьбе женщины активисты навели порядок на могиле ее дочери.

В Томской области “Молодежка” больше года помогает ветерану Федору Бондаренко. А в Дагестане активисты взяли под опеку вдову ветерана – 95-летнюю жительницу Махачкалы Александру Кек.

Ветеранов нужно благодарить, общаться и прислушиваться к их словам, отметил заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронда (ОНФ) Игорь Кастюкевич.

«В разных регионах страны у нашей команды есть подшефные пожилые люди, среди которых немало ветеранов. Ребята регулярно помогают по хозяйству, приходят просто узнать, как дела, – сказал он.

Помощь от “Молодежки ОНФ” получают 1,5 тысячи пенсионеров по всей России. В их числе ветераны ВОВ, труженики тыла, одинокие пожилые люди.



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