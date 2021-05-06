Накануне Дня Победы из алтаря храма Вооружённых сил похитили фуражку Гитлера

Патриарший собор во имя Воскресения Христова потерял свою главную реликвию. Из алтаря храма исчезла фуражка, принадлежавшая Адольфу Гитлеру.

Собор в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке является главным храмом российской армии. В июне прошлого года его освятил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Перед освящением храму передали на вечное хранение костюм и фуражку фюрера. Их нашли советские солдаты в начале мая 1945 года в Берлине, при захвате фюрербункера на Вильгельмштрассе, 77.

Форменную фуражку, которую сейчас разыскивает полиция, Адольфу Гитлеру пошили в 1942 году. У неё красно-коричневый околыш, серая тулья, золотой кант и рант из витого шнура. Кокарда простая, офицерская. На тулье – эмблема нацистской Германии в виде орла, держащего в лапах кольцо со свастикой. Впервые эта фуражка зафиксирована кинохроникой в 1943 году в резиденции Кейльштайнхаус. Фюрер играл в ней со своей овчаркой Блонди и улыбался Еве Браун. О судьбе костюма фюрера ничего не сообщается. Вероятно, он остался на месте.

Министерство обороны опасается, что бесценная реликвия попадёт в лапы антифашистов и будет уничтожена. Есть надежда, что её украли для продажи. Десятки военных сейчас пролистывают объявления о продаже нацистских атрибутов в России и за рубежом. Пандемия коронавируса существенно затрудняет вывоз фуражки за рубеж, поэтому шансы её вернуть сохраняются.

Если фуражку не найдут до Дня Победы, праздничный молебен пройдёт в усечённом формате.

—