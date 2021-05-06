Принца Лихтенштейна Эммануэля обвиняют в преступлении

С обвинениями в адрес наследника престола Лихтенштейна выступили две неправительственные организации из Румынии и Австрии, которые занимаются охраной окружающей среды. По данным румынской НКО Agent Green и австрийской VGT, принц Йозеф-Эммануэль застрелил бурого медведя по кличке Артур в природоохраняемой зоне. Животному, самому крупному в Европе, было 17 лет.

Эммануэль, который сейчас живет в австрийском Ригерсбурге, получил от министерства окружающей среды Румынии разрешение на охоту с 12 по 16 марта, ему позволили отстрел медведицы, которая нападала на фермерские хозяйства в коммуне Ождула в исторической области Трансильвании на северо-западе страны. Но вместо этого, как утверждают экоактивисты, принц Лихтенштейна застрелил безобидного самца, который обитал в безлюдной зоне, и за это получил рекордные в индустрии трофейной охоты 592,8 рейтинговых очка из 600 возможных.

Министерство окружающей среды Румынии начало свое расследование случившегося, ведь трофейная охота в этой стране запрещена с 2016 года, а бурые медведи находятся под защитой закона. Специальное разрешение можно получить только на отстрел тех животных, которые угрожают жизни людей.

Принц Йозеф-Эммануэль и его сестра принцесса Мария-Аннунциата, март 2018 года

О принце Йозефе-Эммануэле Лихтенштейнском известно немного. Он родился в 1989 году и стал младшим сыном принцессы Маргариты Люксембургской и принца Линхенштейна Николауса. Вырос в Бельгии, где долгое время его отец служил послом, и был близок с великокняжеской семьей, особенно со своими двоюродными братьями по материнской линии. Окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и служил в Королевском ирландском полку. После увольнения из армии принц лишь изредка появлялся на светских раутах, чаще всего в компании старшей сестры, принцессы Марии-Аннунциаты.