 

Итальянские ученые рассказали, как людям удается прожить более ста лет

06.05.2021, 16:30, Новости дня
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Разгадать секрет долголетия ученые пытаются уже давно. Однако сейчас речь идет о первом случае, когда был настолько детально изучен геном людей, сумевших прожить более 105-110 лет. Мечтать о достижении такого возраста, вообще-то никто даже и не смеет, говорят ученые.

Кстати, и образцов геномов в распоряжении науки не так уж много. По всему миру сумели собрать не многим более восьмидесяти. В банк данных попали ДНК людей, не просто доживших до сотни лет, но еще и переживших первое свое столетие минимум на пятилетку.

Кстати, это, в основном, итальянцы. У большинства их них обнаружены генетические вариации COA1 и STK17A, а также заметная сниженная нагрузка на процесс мутаций. Возможно, это должно означать, что в глубокой древности люди действительно могли проживать более столетия.



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