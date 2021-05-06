 

Volkswagen представил тизер нового фургона Volkswagen Multivan

06.05.2021, 16:30, Новости дня
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Немецкий бренд поделился снимками обновленного минивэна Volkswagen Multivan.

В частности, уже в середине следующего месяца состоится официальная премьера указанной модели. В свою очередь, выход автомобиль совместили с юбилеем для Bulli, являющегося предшественником готовящейся новинки. Обновленный минивэн построен на платформе MQB. Покупатели смогут приобрести автомобиль с бензиновым, дизельным или гибридным агрегатом.

Вместе с тем ранее состоялся показ спортивной модификации электрокроссовера ID.4. Отличить минивэн не составит труда по воздухозаборникам, головной оптике и черному оттенку основных деталей кузова. Остальные подробности и технические параметры остаются неизвестными.



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