Volkswagen назначил дебют нового кроссовера Tiguan Allspace 2022 года на 12 мая
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Немецкий бренд Volkswagen озвучил дату презентации нового кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace.
Официальная премьера состоится 12 апреля. Напомним, актуальная рестайлинговая версия паркетника вышла на рынок в прошлом году. Предполагается, что новый экземпляр получит модернизированные светодиодные фары, улучшенный дизайн кузова, а также пятидверный кузов. Инсайдеры предполагают, что модель Tiguan Allspace оснащается гибридной силовой установкой с 1,4-литровым двигателем и бензиновым мотором на 245 л.с.
Кроме того, новая модель будет производиться одновременно в США и Европе. Уже в ближайшее время начнется прием заказов на модернизированную модель. Напомним, Tiguan доступен также в РФ по цене от 1,93 млн рублей в базовой комплектации.
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