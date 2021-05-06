Volkswagen назначил дебют нового кроссовера Tiguan Allspace 2022 года на 12 мая

Немецкий бренд Volkswagen озвучил дату презентации нового кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace.

Официальная премьера состоится 12 апреля. Напомним, актуальная рестайлинговая версия паркетника вышла на рынок в прошлом году. Предполагается, что новый экземпляр получит модернизированные светодиодные фары, улучшенный дизайн кузова, а также пятидверный кузов. Инсайдеры предполагают, что модель Tiguan Allspace оснащается гибридной силовой установкой с 1,4-литровым двигателем и бензиновым мотором на 245 л.с.

Кроме того, новая модель будет производиться одновременно в США и Европе. Уже в ближайшее время начнется прием заказов на модернизированную модель. Напомним, Tiguan доступен также в РФ по цене от 1,93 млн рублей в базовой комплектации.