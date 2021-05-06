Британская разведка объявила о поиске специалиста по технологиям будущего
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Британская разведка объявила о поиске главного специалиста по оружию и технологиям в техническое подразделение «Q», известное по фильмам об «агенте 007» Джеймсе Бонде.
«Мы ищем совершенно нового «Q». Если вы хотите служить своей стране, помогая МI6 разрабатывать оперативные ноу-хау будущего, пожалуйста, присмотритесь», – написал руководитель службы Ричард Мур.
Новый сотрудник будет отвечать за создание и внедрение технологий для обеспечения безопасности и успеха международных миссий разведки, передает «Российская газета».
От специалиста требуют опыт руководства цифровым бизнесом, навыки сотрудничества и привлечения партнеров в частном и государственном секторе.
«Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку», – сказано в вакансии.
Техническое подразделение «Q» известно по фильмам о Джеймсе Бонде. Сотрудники подразделения предоставляли «агенту 007» новейшее оружие, транспорт и другие необходимые приспособления для выполнения задания.
Ранее на обновленном сайте ЦРУ ведомство пригласило на работу «людей различного происхождения из всех слоев общества» США, которые готовы трудиться «во благо нации».
Смотреть комментарии → Комментариев нет