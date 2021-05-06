Британская разведка объявила о поиске специалиста по технологиям будущего

Британская разведка объявила о поиске главного специалиста по оружию и технологиям в техническое подразделение «Q», известное по фильмам об «агенте 007» Джеймсе Бонде.

«Мы ищем совершенно нового «Q». Если вы хотите служить своей стране, помогая МI6 разрабатывать оперативные ноу-хау будущего, пожалуйста, присмотритесь», – написал руководитель службы Ричард Мур.

Новый сотрудник будет отвечать за создание и внедрение технологий для обеспечения безопасности и успеха международных миссий разведки, передает «Российская газета».

От специалиста требуют опыт руководства цифровым бизнесом, навыки сотрудничества и привлечения партнеров в частном и государственном секторе.

«Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку», – сказано в вакансии.

Техническое подразделение «Q» известно по фильмам о Джеймсе Бонде. Сотрудники подразделения предоставляли «агенту 007» новейшее оружие, транспорт и другие необходимые приспособления для выполнения задания.

Ранее на обновленном сайте ЦРУ ведомство пригласило на работу «людей различного происхождения из всех слоев общества» США, которые готовы трудиться «во благо нации».