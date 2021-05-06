 

Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу

06.05.2021, 16:26, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.

«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД. 

Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.

Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.

Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.

Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».

Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.



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