 

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

06.05.2021, 16:26, Новости дня
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Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до утра воскресенья, до этого предупреждение действовало до вечера пятницы. Из-за падения деревьев уже пострадали два человека.

Предупреждение о ветре порывами до 15-17 метров в секунду, а в Подмосковье местами до 20 метров в секунду, действует до 07.00 9 мая, передает РИА «Новости».

Между тем уже два человека пострадали от ураганного ветра в столице, они доставлены в больницу, информирует столичный комплекс городского хозяйства.

«Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве – до 20.00 6 мая ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду.



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