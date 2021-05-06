Анастасия Макеева призналась, что жених по характеру похож на ее умершего брата

В своем микроблоге Instagram Анастасия Макеева призналась подписчикам, что 13 лет назад в их семье случилась трагедия – ушел из жизни ее 27-летний брат Даниила. Актриса показала могилу своего погодки и заявила, что ее жених Роман Мальков по характеру похож на погибшего родственника.

В последнее время имя Анастасии Макеевой не сходит с первых полос СМИ. Артистку обсуждают за то, что ради нее жених расторг брак с супругой, родившей ему четверых детей. 39-летняя знаменитость рассказала, что они с Романом Мальковым отправились в Краснодар, чтобы проведать родителей и навестить могилку брата. По словам актрисы, она познакомила возлюбленного с Даней. Ей кажется, что брат-погодка был таким же, как и ее жених – открытым, добрым, готовым снять последнее с себя и отдать. Она призвала подписчиков чаще уделять время родным людям и общаться с ними.

Жизнь Даниила оборвалась в 2008 году из-за обычного купания в озере. У него на ноге была рана, через которую в организм попала инфекция. В результате, у брата Анастасии Макеевой диагностировали инфекционный менингит. Сначала он подумал, что немного простыл, поэтому не стал обращаться к врачу. Спустя некоторое время Даниил оказался в больнице, но врачи не смогли помочь. Актрисе не сразу сказали о том, что брата не стало. Она думала, что он проходит лечение и идет на поправку. Когда звезда узнала о трагедии, то поехала в Краснодар, чтобы провести в последний путь Даню.