 

Ученые обнаружили в Китае останки динозавра неизвестного вида

06.05.2021, 16:22, Разное
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Ученые обнаружили на юго-западе Китая останки динозавра, а именно, окаменелые кости. По словам экспертов, они столкнулись с неизвестным видом, который жил на планете во времена юрского период.
Специалисты, представляющие Юньнаньский университет, провели гистологический анализ динозавра, длина которого достигала 1,7 метра. Ящеру было примерно три года, он питался хвоей и папоротниками. Палеонтологи пока не могут отнести свою находку к какому-то виду динозавров, известных ранее. Было выдвинуто предположение, что он относится к завроподам – четвероногим доисторическим ящерам с длинной шеей и хвостом. Их особенностью был небольшой размер головы по сравнению с телом.

Большая часть костей могла хорошо сохраниться потому, что ящер утонул во время наводнения. Данную находку исследователи сделали в уезде Луфэн Чусюн-Ийского. Еще в 1938 в этой местности нашли окаменелые останки свыше 30 видов динозавров.

Источник: vz.ru



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