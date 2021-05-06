 

Иосиф Пригожин поспорил на миллионы рублей, что похудеет до конца года

06.05.2021, 16:22, Разное
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В одном из интервью Иосиф Пригожин рассказал, что он заключил спор на миллионы рублей, но своего оппонента не назвал. Согласно условиям пари, продюсер до конца года должен сбросить лишний вес.
Изменения во внешности начались после того, как Иосиф Пригожин переболел коронавирусной инфекцией. Когда он был в больнице, то на протяжении шести дней ничего не ел, а только дышал кислородом. Тогда супруг Валерии потерял около 15 килограммов. Когда его состояние стабилизировалось, то началось «настоящее обжорство». Иосифу Пригожину казалось, что он не ел всю жизнь. В результате, сейчас он весит 105 килограммов, хотя ранее его пиковый вес был максимум 93 килограмма.

К концу года продюсер намерен избавиться от 20 килограммов. Он пожаловался, что ему тяжело дышать и ощущается колоссальная нагрузка на сердце. Кроме этого, Иосифу Пригожину «не в чем ходить», так как прежний гардероб ему теперь не подходит. Для знаменитости пришлось даже расшить костюм Ананаса, в котором он выступал в шоу «Маска». Муж Валерии намерен существенно уменьшить объем пищи, а также подключить физическую активность. По его словам, когда человек съедает порцию размером с кулак, после чего делает пятиминутный перерыв, чувство голода исчезает.



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