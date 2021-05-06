Нардеп Устенко заявил, что в Украине нужно не повышать налоги, а разобраться с лицензиями на добычу полезных ископаемых

“У нас страна – четвертая в мире по стоимости запасов полезных ископаемых. Это могут быть деньги на больницы, пенсии, на зарплаты учителям. Где они? Они в спящих лицензиях. Что такое спящие лицензии? Это когда какой-то народный депутат или какой-то министр, имея рычаги власти, за бесплатно не взял, украл у украинцев месторождение, а теперь ходит по рынку и пытается предложить”, – объяснил политик.

Он убежден, что Верховная Рада должна как можно скорее принять законопроект о “спящих” лицензиях и таким образом поспособствовать наполнению бюджета при помощи поступления денег от ренты и налогов в этой сфере.

“Это очень важный закон, потому что, приняв его, мы сможем забрать те лицензии, которые были украдены у украинского народа. И смогут добывать полезные ископаемые бизнесмены наши, иностранные, платить с этого ренту, давать рабочие места, платить налоги, – сказал Устенко. – У нас налоговая нагрузка на наших предпринимателей огромная. И фактически она ровняется некоторым европейским странам. Только давайте не забывать, что европейские страны дают дотацию, у них нет квот”.

Контекст:

О существовании планов повысить НДС до 22–24% писало 26 апреля “РБК-Украина”. О том, что в Раде обсуждалась идея о повышении ставки НДС до 22–24%, сообщил также вице-президент Международной торговой палаты Украины (ІСС Ukraine) Сергей Сиволап.

В условиях кризиса власти должны упрощать налоговую систему и уменьшать налоги, что будет способствовать выведению бизнеса из тени и позволит увеличить поступления в бюджет, однако украинская власть действует наоборот, заявил экономист Антон Швец.

Если в Украине повысят налог на добавленную стоимость, это приведет к замедлению экономики, считает инвестиционный аналитик, управляющий партнер HUG’S Эрик Найман.

Власти Украины должны помочь предпринимателям пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, в том числе за счет программ поддержки и налоговых льгот, а не увеличивать налоги, убежден народный депутат из фракции “Голос” Ярослав Железняк.

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