“Эротично”, “Бомбита”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова позировала в Турции в бикини
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“Так выглядят идеальные майские праздники и никаких забот! Мы с семьей нашли прекрасное место на турецком побережье”, – написала она.
“Эротично”, – отреагировали на фото подписчики артистки.
“Купальник – отпад. Шикарная женщина”, – написали в комментариях фолловры.
“Бомбита”, – прокомментировали пользователи сети.
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Контекст:
Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.
Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).
Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.
С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах.
С 7 мая в Турции ужесточается локдаун.
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