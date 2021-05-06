 

“Эротично”, “Бомбита”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова позировала в Турции в бикини

06.05.2021, 16:20, Новости дня
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“Так выглядят идеальные майские праздники и никаких забот! Мы с семьей нашли прекрасное место на турецком побережье”, – написала она.

“Эротично”, – отреагировали на фото подписчики артистки.

“Купальник – отпад. Шикарная женщина”, – написали в комментариях фолловры.

“Бомбита”, – прокомментировали пользователи сети.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах.

С 7 мая в Турции ужесточается локдаун.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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