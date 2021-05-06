 

В Туркменистане ветераны сдают деньги на подарки к 9 мая, которые им вручит президент Бердымухамедов

06.05.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации журналистов, деньги у ветеранов-тыловиков уже собрали в Фарапском районе Лебапской области. Какую сумму собирают с ветеранов в этом году – неизвестно. В прошлом году лебапские ветераны отдали за подарки 1000 манатов (около $286). Им также пришлось обращаться в инстанции для оформления требуемых бумаг по социальному обеспечению.

Дети и внуки ветеранов сказали, что власти о сборе денег официальных разъяснений не дают.

Источники издания утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, о которых не сообщается.

Контекст:

В предыдущие годы ветеранам в Туркменистане к 9 мая выдали по 200 манатов ($57), сообщило “Радио Азатлык” 

Статус ветеранов Второй мировой войны в Туркменистане законодательно закреплен в кодексе страны о социальной защите населения. Однако данные о численности ветеранов. До 2013 года в Туркменистане проживали около 1 тыс ветеранов.

Практика вручения подарков от имени президента носит характер пропаганды, говорится в сообщении “Радио Азатлык”. Кроме ветеранов, от имени президента в стране регулярно вручаются подарки и деньги женщинам на 8 марта, многодетным матерям, труженикам села, коневодам, собаководам, спортсменам и воспитанникам образцового детского дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Отопление в Москве включат досрочно

11.01 / Стала известна стоимость проезда по ЦКАД-4

11.08 / В Чехии допустили «американский след» в высылке российских дипломатов из Словакии

31.12 / Чтобы не вернулся — обозреватель MSNBC призвал конгресс устроить Трампу повторный импичмент

13.08 / Зеленский: Все семьи, которые пострадали от взрыва дома в Киеве, получили новые квартиры

31.03 / Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

24.02 / Тихановская: Сейчас я понимаю, что страной правит узурпатор, но у меня никогда не возникало мысли восстать против этого. Это психология повиновения

11.11 / ВТБ попросил суд признать депутата Госдумы банкротом

04.12 / Выпускников 2021 года могут освободить от обязательного ВНО из-за пандемии

11.03 / N-TV – «создан с умом» — глава комиссии по вакцинации ФРГ высоко оценил «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика