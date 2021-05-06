В Туркменистане ветераны сдают деньги на подарки к 9 мая, которые им вручит президент Бердымухамедов

По информации журналистов, деньги у ветеранов-тыловиков уже собрали в Фарапском районе Лебапской области. Какую сумму собирают с ветеранов в этом году – неизвестно. В прошлом году лебапские ветераны отдали за подарки 1000 манатов (около $286). Им также пришлось обращаться в инстанции для оформления требуемых бумаг по социальному обеспечению.

Дети и внуки ветеранов сказали, что власти о сборе денег официальных разъяснений не дают.

Источники издания утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, о которых не сообщается.

Контекст:

В предыдущие годы ветеранам в Туркменистане к 9 мая выдали по 200 манатов ($57), сообщило “Радио Азатлык”

Статус ветеранов Второй мировой войны в Туркменистане законодательно закреплен в кодексе страны о социальной защите населения. Однако данные о численности ветеранов. До 2013 года в Туркменистане проживали около 1 тыс ветеранов.

Практика вручения подарков от имени президента носит характер пропаганды, говорится в сообщении “Радио Азатлык”. Кроме ветеранов, от имени президента в стране регулярно вручаются подарки и деньги женщинам на 8 марта, многодетным матерям, труженикам села, коневодам, собаководам, спортсменам и воспитанникам образцового детского дома.

—