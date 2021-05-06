 

Саакашвили о деолигархизации: Вся система процветает, и она не меняется. Давайте менять систему

06.05.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Кто продает эти услуги олигархам и не только олигархам? Олигархи, кстати, это меньше 15% украинской экономики. Мы говорим про 100% украинской экономики. Кто продает эти услуги разным субъектам? Украинские чиновники: министры, мэры и т.д. Не просто продают, а говорят: ты ничего не сможешь сделать, если ко мне не придешь и у меня не купишь, – заявил политик. – Мы сейчас очередную компанию, пять фамилий назовем. И некоторые из них мне лично очень не нравятся, из этих фамилий, я давно с ними враждую. Я тоже буду счастлив, ох, назвали наконец паразита. А потом воз останется и ныне там. Потому что вся система, которая продает этим ребятам и всем остальным, процветает и она не меняется. Давайте менять систему. Не будем менять систему, это все превратится опять в кампанейщину”.

Контекст:

15 апреля на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

По мнению экс-помощника госсекретаря США, американского дипломата Дэниела Фрида, соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов и прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / В США зарегистрировали колоссальный рост продаж оружия

27.01 / Стрелки часов Судного дня оставили на месте

29.01 / “Я уже криком кричала”. Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации

28.02 / Прививки против коронавируса, вероятно, придется делать каждые год-полтора — BioNTech

01.02 / Боевики “ДНР” заявили о начале вакцинации от COVID-19

16.03 / “Похожа на Лопес”. Подписчики сравнили беременную Джанабаеву с американской певицей

13.11 / Лидера армянской оппозиции Царукяна выпустили на свободу

05.07 / Всплеск заболеваемости COVID-19 омрачил празднование Дня независимости

04.05 / И.о. вице-премьера Армении привился «Спутником V»

05.03 / Женщина «заминировала» МФЦ, чтобы не стоять в очереди в Минусинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика