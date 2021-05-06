Саакашвили о деолигархизации: Вся система процветает, и она не меняется. Давайте менять систему

“Кто продает эти услуги олигархам и не только олигархам? Олигархи, кстати, это меньше 15% украинской экономики. Мы говорим про 100% украинской экономики. Кто продает эти услуги разным субъектам? Украинские чиновники: министры, мэры и т.д. Не просто продают, а говорят: ты ничего не сможешь сделать, если ко мне не придешь и у меня не купишь, – заявил политик. – Мы сейчас очередную компанию, пять фамилий назовем. И некоторые из них мне лично очень не нравятся, из этих фамилий, я давно с ними враждую. Я тоже буду счастлив, ох, назвали наконец паразита. А потом воз останется и ныне там. Потому что вся система, которая продает этим ребятам и всем остальным, процветает и она не меняется. Давайте менять систему. Не будем менять систему, это все превратится опять в кампанейщину”.

Контекст:

15 апреля на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

По мнению экс-помощника госсекретаря США, американского дипломата Дэниела Фрида, соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов и прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ.

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