 

В Симферополе девушка набросилась на машину

06.05.2021, 16:12, Разное
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На записи с камеры видеорегистратора, опубликованной в Сети, оказался запечатлен момент весьма сомнительного ДТП. Вначале ролика можно увидеть, как с тротуара на проезжую часть выбегает девушка. Затем она мощным рывком бросается на капот машины, после чего сползает на асфальт. К ней подходит молодой человек – он помогает даме подняться и отводить в сторону.

Известно, что произошло это действо где-то в Симферополе. Однако что именно это было остается только гадать. Кто-то считает, что причиной всему неразделенная любовь. Другие упирают на вредные последствия алкоголя или запрещенных веществ. Ну а кто-то думает, что стали свидетелями несостоявшейся автоподставы.



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