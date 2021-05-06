 

Навальный станет лидером России в Civilization 6

06.05.2021, 15:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Игровое издательство 2K присоединилось к санкциям против России из-за преследования сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В 2К заявили, что объявят бойкот всем российским дистрибьюторам игр, а также начнут поддержку российской оппозиции через проекты их внутренних студий.

Так, в следующем обновлении Sid Meier’s Civilization VI лидером игровой России вместо Петра I станет Алексей Навальный. По словам разработчика, акция продлится до тех пор, пока политического заключенного не освободят.

Помимо этого, в симуляторе баскетбола NBA 2K игроков российской сборной ждет понижение статистики в рейтинге и намерено ухудшенное управление.

– Мы не можем сидеть сложа руки, когда в России творится такое бесчинство над политзаключенными. Наши небольшие шаги это только начала в игровой индустрии, я уверен, что другие издательства поступят также как мы, — заявил директор 2К Дэвид Исмаилер.

К акции также присоединились и украинские разработчики из GSC Games, которые пообещали вырезать всех русских при разработке S.T.A.L.K.E.R 2.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / Мнение: Нестареющая классика

28.02 / Бессмертие в облике неудачи

27.03 / Мнение: “Умка-21”

16.11 / Мнение: Что Кремлю делать с Эрдоганом?

20.11 / В России предложили ввести новые выплаты перед Новым годом

15.04 / Мнение: Украина – страна русских, которые не хотят называться русскими (с)

31.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 29-30.10.2020

24.02 / Принцы Уильям и Эдвард рассказали о самочувствии принца Филиппа, находящегося в больнице

12.01 / К борьбе с коронавирусом подключается московский театр “Геликон-опера”

18.04 / “На кону безопасность Европы”: россиянам хотят запретить въезд в страны ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика