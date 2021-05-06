Навальный станет лидером России в Civilization 6

Игровое издательство 2K присоединилось к санкциям против России из-за преследования сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В 2К заявили, что объявят бойкот всем российским дистрибьюторам игр, а также начнут поддержку российской оппозиции через проекты их внутренних студий.

Так, в следующем обновлении Sid Meier’s Civilization VI лидером игровой России вместо Петра I станет Алексей Навальный. По словам разработчика, акция продлится до тех пор, пока политического заключенного не освободят.

Помимо этого, в симуляторе баскетбола NBA 2K игроков российской сборной ждет понижение статистики в рейтинге и намерено ухудшенное управление.

– Мы не можем сидеть сложа руки, когда в России творится такое бесчинство над политзаключенными. Наши небольшие шаги это только начала в игровой индустрии, я уверен, что другие издательства поступят также как мы, — заявил директор 2К Дэвид Исмаилер.

К акции также присоединились и украинские разработчики из GSC Games, которые пообещали вырезать всех русских при разработке S.T.A.L.K.E.R 2.

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