Ешь бедных

Почему рынок роскоши и доходы министров растут в кризис: объясняет Дмитрий Прокофьев.

Фонд «Либеральная миссия» опубликовала доклад «Застой — 2: последствия, риски и альтернативы для российской экономики». С одной стороны, там написано все как есть. С другой стороны, никто из «лиц, принимающих решения» рекомендациям авторов доклада не последует. Почему так?

Авторы доклада «Застой — 2» — признанные эксперты в областях своих научных интересов.

Данные, которые они приводят, это универсальная статистика World Development Indicators database, которую собирает Всемирный банк, опираясь на отчеты правительственных ведомств и Центральных банков.

Если в докладе написано что «среднегодовые темпы роста российской экономики с 2009 по 2019 гг. составили 1%, а за пять лет (2014–2019 гг.) — всего 0,8%, то с этим не поспорит даже Росстат. Для сравнения: даже в 1977–1985 гг., т.е. во время советского «застоя» средние темпы роста экономики составляли, согласно современным расчетам, 1,6% в год, т.е. были в два раза выше тех, которые наблюдались в течение последних 6–7 лет.

В докладе приводится много цифр, иллюстрирующих «показатели экономического развития» РФ. Среди прочих, там есть и такой, который наиболее понятен обывателю: «средняя зарплата по текущему курсу составляла в 2013 г. 940 долларов, а в январе 2021 г. — 650».

И если все пойдет дальше, как идет сейчас,

Россия может столкнуться с большими рисками, основной из которых — «постепенное увеличение отставания по ВВП на душу населения: с 60% до 40–50% от уровня развитых стран.

«Это огромная потеря в потенциальном благосостоянии для населения России, а также риск никогда не вернуть упущенные возможности», объясняет профессор Олег Ицхоки.

И с этим выводом не поспоришь, это уже чистая математика.

Надо сказать, что граждане тоже чувствуют, что экономика идет «не туда». Данные ВЦИОМ от 31 марта 2021 года показывают, что сейчас количество тех, кого экономическая политика «не устраивает в целом», достигло 44%, а число тех, кого она «не устраивает отчасти», — 28%. Так что, граждан, не очень довольных экономикой, — 72%.

И все эти факты, выводы и экспертизы начальству неинтересны.

Развитие для своих

Да ладно вам, могли бы сказать читатели доклада в Ситуационном центре правительства РФ. Застой, застой… Какой там «застой»?! На, посчитай! Вот по этой ссылке доступны официальные «Сведения о доходах, расходах и об имуществе членов правительства РФ, их супругов и несовершеннолетних детей».

Сложи цифры и убедись, что за 2020 год эти суммарные доходы выросли на 40%: было 2 млрд, стало 2 млрд 900 млн. Это, что ли, отставание по доле ВВП?

Конечно, легальное происхождение каждого задекларированного миллиарда сомнений не вызывает. Но, например, члены кабинета Джо Байдена такими доходами похвастаться не могут:

если министр финансов США Джанет Йеллен в прошлом году заработала 4 млн долларов, то министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров задекларировал в пересчете на доллары 10 млн (в рублях — 740 млн).

Понятно, сравнивать прошлогодние доходы этих двух чиновников некорректно: Мантуров трудился на госслужбе, профессор Йеллен «работала на себя» — читала лекции и консультировала банкиров. Теперь на должности министра доходы Йеллен, очевидно, сократятся, а доходы министра Мантурова, скорее всего, вырастут, как и в предыдущие годы. Почему бы им не вырасти?

Министр Денис Мантуров заработал в 2,5 раза больше министра финансов США. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

И вообще, прежде чем рассуждать о падении экономики, посмотрите на рынок московского люкса. Проанализировав отчетность люксовых брендов, самостоятельно работающих в РФ и входящих в первую двадцатку крупнейших продавцов роскоши в мире (по версии Deloitte), РБК выяснило, что 5 из 9 таких брендов в «карантинно-кризисный год» только нарастили выручку.

49% прибавил Christian Dior Couture.

На 33% увеличила продажи Prada.

Больше, чем в 2019 году, заработали Tiffani и Bvlgari.

После открытия магазинов летом 2020 года некоторые из бутиков «Барвиха Luxury Village» увеличили продажи на 80%. «Российский сегмент люксовых товаров оказался самым устойчивым, потеряв в продажах меньше, чем компании среднего и массового сегментов», свидетельствует Fashion Consulting Group.

С экспертами Luxury-вещей согласны и производители Luxury-машин. В 2020 году Rolls-Royce Motor Cars реализовали на российском рынке более 200 автомобилей, установив новый рекорд продаж второй год подряд. «Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce», сообщает пресс-служба Rolls-Royce.

А решение квартирного вопроса в Москве — отдельная песня о главном. В Knight Frank посчитали:

по итогам 2020 года продажи недвижимости класса «де-люкс» и «премиум» в столице обновили 6-летний рекорд.

Средняя цена на рынке элитной недвижимости достигла 5-летнего максимума: «премуим-класс» подорожал на 15% за год. В сегменте «де-люкс» рост составил 18%. За год на рынке было заключено 1,3 тысячи сделок общей стоимостью 112 млрд рублей. В денежном выражении продажи выросли на 10% относительно 2019 года и на 45%, если сравнивать с 2018 годом.

Вот настоящие достижения экономической политики правительства, а не те восемь десятых процента ВВП, о которых вы твердите.

Настоящие макроэкономические успехи

Конечно, экономический рост измеряется не только длиной лимузинов и размером бриллиантов на шеях модных актрис. Но упрекать правительство в отсутствии экономических прорывов — это не видеть очевидного. Читайте апрельский Forbes. Кризис кризисом, но российский список долларовых супербогачей увеличился на 20%:

в прошлом году Forbes насчитал 102 миллиардера made in Russia, в этом году их стало 123! Вы хотите сказать, тут нет заслуги власти?

Суммарное состояние российских миллиардеров за год выросло на те же 40%, что и доходы семей членов правительства6 с $392,3 млрд до $606,2 млрд. Это, конечно, забавное совпадение, но характерное.

Записать себе в актив правительство может еще многое. Одна история со льготной ипотекой чего стоит! Как сказал в интервью Первому каналу вице-премьер Хуснуллин, под льготную ипотеку привлекли 1,3 трлн руб., а на субсидирование ставки израсходовали 1,2 млрд руб. (т.е. в тысячу раз меньше). По подсчетам аналитиков «Эксперт РА», по итогам 2020 года банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Выручка от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках в Московском регионе оказалась на 54% выше, чем год назад, почти 150 млрд руб. (по данным Dataflat).

То есть,

потратив миллиард, правительство разогрело рынок так, что Санкт-Петербург и Москва вошли в топ городов мира по скорости удорожания жилья.

Разумеется, рост цен «сожрал» все выгоды от «льготы», по данным дом.рф, льготная ипотека не снизила и уровень кредитной нагрузки на домохозяйства. Но девелоперы прекрасно заработали.

В кризисный год Москва и Петербург вошли в топ городов с рекордным темпом роста цен на недвижимость. Фото: РИА Новости

Ипотека — это мелочь по сравнению с управлением инфляцией, с которым правительство справляется просто блестяще.

Вы думаете, что рост цен, так раздражающий россиян, это какой-то провал экономической политики? Ничего подобного, это как раз успех правительства,

просто вы смотрите не на те цифры. Ваша «продовольственная инфляция» — это прибыль российских агрокомплексов. Кстати, крупнейший из этих агрокомплексов, по версии издания V-times, контролируется бывшим министром сельского хозяйства.

И это еще не все. Главный фетиш начальства — объем «свободной» валютной выручки и возможность экспорта капитала. На увеличение того и другого экономическая политика и заточена.

Как это работает? Снижение доходов людей и необходимость тратить эти доходы на «импортозамещающие» продукты означает падение спроса людей на потребление импорта и на валютную выручку. Поэтому даже в условиях «кризиса», падения доходов от экспорта, «санкций», по данным ЦБ РФ, на «враждебный Запад» спокойно отправляется по 100 млн долларов в день.

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Прежде чем обращаться к кому-то с «предложениями космического масштаба» (как нам перейти от стагнации к росту, например), нужно представлять себе действительные мотивации адресатов таких обращений.

Что мы знаем о людях, определяющих экономическую политику страны? Только не надо ссылаться на их рассуждения о росте и развитии, лучше смотреть на результаты их дел. Нельзя судить министров исключительно по внешним «неудачам» их политики, вроде инфляции или стагнации. Надо посмотреть, что получается хорошо, и сделать выводы об их действительных приоритетах.

Рост доходов олигархии? С этим все отлично! Развитие систем контроля и слежки? Очевидно, впереди планеты всей!

Перераспределение доходов внутри страны? Его успех признают даже авторы доклада про новый застой:

ЦИТАТА. АВТОРЫ ДОКЛАДА «ЗАСТОЙ — 2»

«…при том, что в целом доходы населения сократились в 2020 г. к 2013 г. на 10%, зарплата в реальном выражении увеличились на 11%, т.е. доходы от собственности, предпринимательской деятельности и доходы в неформальном секторе «перераспределились» в пользу «официального» зарплатного сектора (бюджетники и корпорации) при стабильных уровнях долей прибыли и затрат на труд в экономике».

То есть своим наемникам власть платит, забирая деньги у тех, кто зарабатывает их сам.

И вы хотите давать советы, как изменить «экономическую модель экономического роста» людям, которым существующая экономическая модель позволяет буквально купаться в деньгах?

Если уж кто хочет советовать начальству, имеет смысл делать это так, как сделал экономист Андрей Белоусов еще 15 лет назад. (Я уже рассказывал эту историю, но уж больно она хороша!)

В статье «Сценарии экономического развития РФ на пятнадцатилетнюю перспективу» (журнал РАН «Проблемы прогнозирования» № 1, 2006) Белоусов в числе «рисков для России» назвал

ЦИТАТА. АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ

— «…увеличение слоя населения, составляющего «средний класс», его революционизирующее воздействие на стандарты потребления и модели», поскольку это увеличение влечет за собой «переключение спроса на качественные импортные товары, снижение роли низких цен как фактора конкурентоспособности и сужение ниш рынков, занимаемых российскими товарами;

— усиление социальной конфликтности и рост притязаний на увеличение оплаты труда, превышающий возможности компаний для повышения производительности труда…».

Андрей Белоусов. Фото: РИА Новости

Чем больше у людей будет денег, тем меньше будут ваши сверхприбыли, фактически объяснил начальству Белоусов, рост доходов людей — это риск

для экономической модели, позволяющей обеспечивать сверхпотребление тысячи правящих семей. И это единственный риск, который может напугать хозяев страны, а не рассуждения об «отставании» от развитых стран.

Поэтому 15 лет спустя вице-премьер Андрей Белоусов и отвечает за такую экономическую политику страны, которая делает ее хозяев богаче с каждым днем, и вполне справляется со своей задачей. И в советах по трансформации такой политики начальство не нуждается.

Да и вообще неверно рассуждать об «отсутствии стратегии» у какого-то условного «правительства».

Никакого абстрактного «правительства» нет. Есть живые люди, с деловыми интересами и собственными жизненными стратегиями. Люди, которые «пришли к успеху» именно в существующей «системе перераспределения ренты», отладили эту систему, живут благодаря этой системе в роскоши и барстве. И эффективно — со своей точки зрения — этой системой управляют.

Их «реальная стратегия» безудержного, безграничного и бесконтрольного обогащения прекрасно работает.

Тогда зачем долларовым мультимиллиардерам и их представителям проводить «институциональные реформы»? Чтобы рисковать своими миллиардами и миллиардами, принадлежащими их детям, ради абстрактных «ценностей роста»?

И разве будущие риски «экономической стагнации» или «отставания по подушевому ВВП», о которых предупреждают авторы доклада, хоть как-то угрожают настоящим, существующим сейчас миллиардам на банковских счетах, дворцам в Ницце, поместьям на Рублевке, океанским яхтам?

Заинтересовать хозяев жизни могла бы только реформа, способная превратить их миллиарды долларов — в триллионы. Но авторы доклада этого не предлагают. Они намекают, что богатствами страны неплохо было бы поделиться с людьми — но это явно не та идея, которая может воодушевить начальство.

Дмитрий Прокофьев

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