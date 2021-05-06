Опубликованы шпионские снимки нового седана Honda Civic
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Пользователям доступны изображения нового седана Honda Civic.
Вместе с тем автомобиль удалось обнаружить фотошпионам на американских дорогах. Новый седан Honda Civic выполнен в уникальном оттенке Platinum White, однако производитель все еще удерживает в тайне дизайн кузова, сохранив плотную защитную пленку. Вместе с тем автомобиль не отличается радикальными изменениями на кузове. Кроме того, в дальнейшем предполагается выход более агрессивных версий Civic Si либо хетчбэка Type R.
Кроме того, во всех комплектациях намерены применить механическую коробку передач. Остальные параметры на данный момент удерживаются в тайне от публики.
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