Опубликованы шпионские снимки нового седана Honda Civic

Пользователям доступны изображения нового седана Honda Civic.

Вместе с тем автомобиль удалось обнаружить фотошпионам на американских дорогах. Новый седан Honda Civic выполнен в уникальном оттенке Platinum White, однако производитель все еще удерживает в тайне дизайн кузова, сохранив плотную защитную пленку. Вместе с тем автомобиль не отличается радикальными изменениями на кузове. Кроме того, в дальнейшем предполагается выход более агрессивных версий Civic Si либо хетчбэка Type R.

Кроме того, во всех комплектациях намерены применить механическую коробку передач. Остальные параметры на данный момент удерживаются в тайне от публики.