 

Опубликованы шпионские снимки нового седана Honda Civic

06.05.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователям доступны изображения нового седана Honda Civic.

Вместе с тем автомобиль удалось обнаружить фотошпионам на американских дорогах. Новый седан Honda Civic выполнен в уникальном оттенке Platinum White, однако производитель все еще удерживает в тайне дизайн кузова, сохранив плотную защитную пленку. Вместе с тем автомобиль не отличается радикальными изменениями на кузове. Кроме того, в дальнейшем предполагается выход более агрессивных версий Civic Si либо хетчбэка Type R.

Кроме того, во всех комплектациях намерены применить механическую коробку передач. Остальные параметры на данный момент удерживаются в тайне от публики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / Священник ударил посетителя храма в Москве

25.06 / Трамп заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП

14.11 / “Украина даже вздрогнет”. Лукашенко объяснил, что было бы с Беларусью в случае “блицкрига” оппозиции

13.11 / Не исключено, что человеческие клетки созданы вирусом

22.07 / Новейший штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям

18.03 / СБУ задержала в Днепре агента “спецслужб ДНР”, который собирал разведданные о ВСУ

14.02 / Обрушение породы произошло на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области

24.11 / Женщина в Швейцарии попыталась задушить и зарезать посетительниц универмага

06.10 / Гривна подешевела по отношению к евро и доллару

02.05 / В Британии задержали проникших людей на территорию резиденции королевы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика