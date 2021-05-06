 

Обновлённому пикапу Chevrolet Silverado 2022 года показали в Сети

06.05.2021, 15:36, Новости дня
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Несколько лет рассматривается версия над выходом нового автомобиля Chevrolet, который выступит конкурентом для пикапов Raptor и Ram TRX.

В Сети активно распространяются снимки новейшего пикапа Chevy Silverado ZR2, который сможет похвастаться улучшенной производительностью и продвинутыми опциями. Предполагается, что автомобиль оснастят увеличенным клиренсом, улучшенными бамперами, дополнительными защитными пластинами и усиленными покрышками.

Что касается внешнего вида, то автомобиль стал более агрессивным и продвинутым. Кроме того, официальная премьера Chevy Silverado ZR2 может состояться уже в следующем году, а пока точные характеристики удерживаются в тайне до появления перед широкой публикой.



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