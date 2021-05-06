 

Кандидат на пост губернатора Калифорнии привел медведя на свое выступление

06.05.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кандидат-республиканец на пост губернатора Калифорнии Джон Кокс привел медведя на выступление в рамках предвыборной кампании в Сакраменто, пишут местные СМИ.

Газета The Washington Post сообщает, что Кокс в рамках избирательной кампании «Познакомьтесь со зверем» выступал в парке в городе Сакраменто, убеждая жителей голосовать за него, передает РИА «Новости».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Newsweek (@newsweek)

Однако внимание многих присутствующих было направлено не на него, а на бурого медведя весом около 450 килограмм, который сидел рядом с ним. Медведь по имени Тэг ранее снялся в десятках фильмов и рекламных роликов.

«Мы определенно ожидали, что медведь привлечет к себе внимание. Это сработало», – сообщил Кокс.

Телеканал ABC7 сообщает, что на кандидата обрушилась волна критики. В частности, возмутилась влиятельная международная Организация по борьбе за права животных (PETA).

«Это позор, что Джон Кокс использовал медведя для пиара. Диких животных нужно оставить в покое, не держать в загоне и не демонстрировать на мероприятии. Они не реквизит», – заявили в организации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / В Украине проходят повторные выборы 11 мэров

02.05 / Башкирские ученые создали сорбент из свеклы для очистки воды от нефтепродуктов

03.09 / В КБР для медиков закупили 2,5 тыс. компьютеров

14.10 / «Эпидемия внутри пандемии» – эксперт CGTN предупредил о долгосрочных психических проблемах и после победы над коронавирусом

06.03 / Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител

28.12 / “Пришлось применить физическую силу”. В Одессе произошел конфликт полицейских и автолюбителей

02.09 / Сколько веселья у двойняшек!”. Приемные дочери Мадонны покатались на роликах

15.03 / Компании Google грозит штраф на 5 млрд долларов

03.12 / Умер бывший президент Франции д’Эстен

03.02 / В госбюджет поступило 5,2 млрд грн от продажи гособлигаций – Минфин Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика