Кандидат на пост губернатора Калифорнии привел медведя на свое выступление

Кандидат-республиканец на пост губернатора Калифорнии Джон Кокс привел медведя на выступление в рамках предвыборной кампании в Сакраменто, пишут местные СМИ.

Газета The Washington Post сообщает, что Кокс в рамках избирательной кампании «Познакомьтесь со зверем» выступал в парке в городе Сакраменто, убеждая жителей голосовать за него, передает РИА «Новости».

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Публикация от Newsweek (@newsweek)

Однако внимание многих присутствующих было направлено не на него, а на бурого медведя весом около 450 килограмм, который сидел рядом с ним. Медведь по имени Тэг ранее снялся в десятках фильмов и рекламных роликов.

«Мы определенно ожидали, что медведь привлечет к себе внимание. Это сработало», – сообщил Кокс.

Телеканал ABC7 сообщает, что на кандидата обрушилась волна критики. В частности, возмутилась влиятельная международная Организация по борьбе за права животных (PETA).

«Это позор, что Джон Кокс использовал медведя для пиара. Диких животных нужно оставить в покое, не держать в загоне и не демонстрировать на мероприятии. Они не реквизит», – заявили в организации.