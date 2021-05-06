В Москве рассекретили документы о работе госпиталей в войну

Главное архивное управление Москвы в преддверии Дня Победы разместило в виртуальном музее рассекреченные документы, в которых рассказывается о работе госпиталей в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что материалы были найдены случайно, во время капитального ремонта в одном из хранилищ медицинской документации. В них рассказывается о работе эвакуационных госпиталей в городе во время Второй мировой войны, сообщается на сайте мэра столицы.

Документы, многие из которых числились как секретные, были спрятаны в основании стены. Обнаруженные сведения включают фотографии, доклады для научных конференций, отчеты и другие данные, свидетельствующие о работе медицинских сотрудников в период войны.

Уникальные материалы раскрывают подробности работы эвакогоспиталей и Боткинской больницы в в 1943-1944 годах. Приводятся фотографии, на которых видно, как лечили больных и чем они занимались в свободное время. Не менее ценными являются отчеты, стенограммы и протоколы совещаний и конференций, научные статьи, позволяющие изучить особенности медицины того времени.

«Ценность обнаруженных документов очевидна, если учесть, что отдел эвакогоспиталей был ликвидирован вскоре после окончания Великой Отечественной войны и его архив полностью не сохранился. Теперь же благодаря найденным документам горожане могут узнать о работе столичных военных медиков», – сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее управление ФСБ по Калининградской области рассекретило документы о зверствах гитлеровцев в Восточной Пруссии.