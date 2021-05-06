 

Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

06.05.2021, 15:32, Новости дня
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Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, сообщил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«На сегодняшний день наши препараты – они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня – наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.

Также он добавил, что РФ – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.

В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)  сообщили, что в РФ зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». 

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.



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