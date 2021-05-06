В Кении обнаружили древнейшее захоронение человека

В ходе раскопок археологии Кении обнаружили погребение, внутри которого были останки человека. Установлено, что погребальная яма была сооружена еще в период средне-каменного века.

Захоронение изучили и оказалось, что оно является самым древним из всех, сделанных на территории Африки. Найдено погребение было в местности Панга-я-Саиди и было скрыто внутри пещеры, а его возраст – около 78 тысяч лет. Первая часть скелета была найдена учеными ранее, в 2013-м году, в этой же пещере. Только спустя четыре года археологам удалось раскопать всю погребальную яму, где покоилось множество человеческих костей. На раскопки ушло такое большое количество времени, потому что захоронение было зарыто на глубину 3-х метров.

Все останки, которые удалось найти, сразу доставили в Найроби, а затем в Бургос (Испания), где находится Национальный центр, созданный для того, чтобы исследователи могли заниматься исследованием развития человека. Сделано это было для того, чтобы эксперты смогли провести реставрацию и проанализировать каждую деталь.

На данном этапе работ удалось установить, что останки принадлежат маленькому ребенку в возрасте от 2-х с половиной до 3-х лет. Найдено его тело было в позе эмбриона, с прижатыми к груди коленями.

Помимо костей, в захоронении находились каменные орудия труда, свойственные средне-каменному веку.

Источник: naked-science.ru