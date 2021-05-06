Резко похудевшая Адель восхитила поклонников фотографиями без макияжа

Певица Адель 5 мая отметила свои 33 года. По такому случаю знаменитость, редко появляющаяся в течение последнего года в виртуальном пространстве, выложив лишь несколько фото в своем микроблоге, наконец, решила обновить аккаунт в Instagram, доставив тем самым несказанную радость своим подписчикам. Ко дню своего рождения артистка представила взору кадры, оставившие под впечатлением пользовательское сообщество.

В формате черно-белого портретного снимка Адель предстала при отсутствии макияжа – и это положительно сыграло в гамме для подчеркивания ее естественной красоты. Второй снимок запечатлел ее облаченной в слитный купальник, на котором имеется яркий принт. Однако пик наибольшего привлечения внимания пришелся на экспозицию последнего кадра. На нем певица запечатлена в танце. Она предстает в длинном облегающем платье, подчеркнувшим очарование ее изменившихся форм.

«Обожаем тебя такой», «Без макияжа просто супер!», «Самая красивая», «Поздравляем», «Ты просто невероятна», «Адель вернулась в Innstagram!», «Королева красоты», — постарались в комментариях интернет-поклонники.

Стоит заметить, в 2019 году звезде удалось изрядно похудеть. Сбросив порядка 45 кило, она теперь выглядит по-другому. Ходят слухи, что артистка прибегла к сиртфуд-диете. Суть такого питания в том, чтобы отдавать предпочтение только тем продуктам, которые способны к активации сиртуинов в организме. Функция сиртуинов, в свою очередь, несет ответственность за скорость метаболизма, улучшение или ухудшение аппетита, развитие мышечного тонуса и защищает клетки от увядания.