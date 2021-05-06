 

Sony перестала выпускать зеркальные камеры

06.05.2021, 15:28, Разное
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Компания Sony избавилась от всех имеющихся данных о последних выпущенных моделях зеркальных камер, среди которых были A99 II, A77 II и A68. С официального сайта они тоже пропали, и это свидетельствует о том, что приобрести их больше нельзя.
Последней зеркальной камерой, которую выпустила компания, была А99 II с 42-мя мегапикселями. Появилась в продаже она в 2016-м году. Адаптеры, позволяющие подключиться к объективу с байонетом А владельцам байонета Е, в последний раз появлялись в продаже в прошлом году.

В тройке лидеров Японии по количеству продаж цифровых фотоаппаратов Sony занимает второе место, уступая Canon. В отдельном списке беззеркальных девайсов компания лидирует.

За время текущего года Sony было выпущено свыше 1,15 миллиона различных камер. Статистика показала, что в 2021 году беззеркальные фотоаппараты покупали куда чаще, нежели зеркальные, вследствие чего и было принято решение от последних отказаться.

Источник: 3dnews.ru



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