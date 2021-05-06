Блинкен: Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция. И они взаимосвязаны

“Законы очень важны, но не менее важно их выполнение, и то, что мы слышали: украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией. Перед Украиной стоят два вызова. Один внешний – от России. Более того, есть еще и угроза изнутри, это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа”, – подчеркнул Блинкен.

По его словам, на переговорах с Зеленским они обсудили ход реформ в Украине. Особое внимание собеседники уделили судебной реформе.

“Мы говорили о важности сильного и независимого антикоррупционного совета, мы также говорили о реформах судебной власти, каким образом выбираются судьи, мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности”, – уточнил Блинкен.

Контекст:

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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