“Непривычно такие песни петь”. Приходько заявила, что записывает новый альбом
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“Конечно, мне непривычно такие песни петь. Но, думаю, это хорошо. Для меня нет невыполнимой задачи”, – заявила на камеру артистка.
Она не уточнила, о каких песнях идет речь.
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Контекст:
Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.
Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.
25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.
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