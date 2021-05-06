 

“Непривычно такие песни петь”. Приходько заявила, что записывает новый альбом

06.05.2021, 15:26, Новости дня
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“Конечно, мне непривычно такие песни петь. Но, думаю, это хорошо. Для меня нет невыполнимой задачи”, – заявила на камеру артистка.

Она не уточнила, о каких песнях идет речь.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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