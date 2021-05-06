 

Карантинные ограничения не соответствуют природе человека, это приводит к дискомфорту и агрессии – глава УГКЦ

06.05.2021, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тема была поднята в связи с обсуждением онлайн-общения и онлайн-богослужений в связи с карантином.

“Мы чувствуем почти после полутора лет от начала этой пандемии, что очень обостряется чувство дискомфорта. И это можно сказать о людях в разных частях земного шара. […] У людей серьезное чувство дискомфорта. Те все карантинные ограничения и невозможность возвращаться к полноценному нормальному общению с другим человеком не соответствуют природе человека”, – сказал он.

По словам главы УГКЦ, человек является существом, которое призвано общаться, но определенные элементы человеческого бытия “мы можем вложить в формат онлайн”.

“Это ощущение дискомфорта очень растет и затем трансформируется в различные следующие эмоции. Мы видим часто, что дискомфорт превращается в чувство агрессии. Мы сегодня видим, что агрессивность начинает себя проявлять в различных формах. Вот накануне Пасхи мы чувствовали очередной виток обострения на Донбассе, мы чувствуем, как весь мир в различных частях мира начинает брать в руки оружие”, – объяснил Шевчук.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 6 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 45,5 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – более 1,7 млн.

В стране действует адаптивный карантин. По состоянию на 5 мая в “красной” зоне эпидопасности находятся три региона Украины: Полтавская, Запорожская и Сумская области.

Архиепископ Шевчук возглавляет УГКЦ с 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Euronews – ВОЗ предупреждает о критической точке в борьбе с пандемией COVID-19

22.09 / “Пока это заявления политических фигур”. МИД Украины не получал сигналов о пересмотре безвиза с Евросоюзом

22.07 / В Росреестре назвали срок принятия закона о «гаражной амнистии»

02.09 / РЖД начали тестировать уникальный беспилотный поезд

18.11 / Эксперты рассказали, чем РФ и Беларуси грозит отключение от системы SWIFT

28.08 / Латвия следит за ситуацией в Беларуси, слыша отголоски собственной борьбы за независимость

16.11 / Луговой оценил иск вдовы Литвиненко против РФ

26.06 / Минкультуры предлагает разделить директоров и худруков в театрах, чтобы не повторилось дело Серебренникова

05.12 / Скандал вокруг датских F-35 бросает тень на американского союзника

14.09 / “С челкой – помолодела”. Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика