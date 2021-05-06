Карантинные ограничения не соответствуют природе человека, это приводит к дискомфорту и агрессии – глава УГКЦ

Тема была поднята в связи с обсуждением онлайн-общения и онлайн-богослужений в связи с карантином.

“Мы чувствуем почти после полутора лет от начала этой пандемии, что очень обостряется чувство дискомфорта. И это можно сказать о людях в разных частях земного шара. […] У людей серьезное чувство дискомфорта. Те все карантинные ограничения и невозможность возвращаться к полноценному нормальному общению с другим человеком не соответствуют природе человека”, – сказал он.

По словам главы УГКЦ, человек является существом, которое призвано общаться, но определенные элементы человеческого бытия “мы можем вложить в формат онлайн”.

“Это ощущение дискомфорта очень растет и затем трансформируется в различные следующие эмоции. Мы видим часто, что дискомфорт превращается в чувство агрессии. Мы сегодня видим, что агрессивность начинает себя проявлять в различных формах. Вот накануне Пасхи мы чувствовали очередной виток обострения на Донбассе, мы чувствуем, как весь мир в различных частях мира начинает брать в руки оружие”, – объяснил Шевчук.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 6 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 45,5 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – более 1,7 млн.

В стране действует адаптивный карантин. По состоянию на 5 мая в “красной” зоне эпидопасности находятся три региона Украины: Полтавская, Запорожская и Сумская области.

Архиепископ Шевчук возглавляет УГКЦ с 2011 года.

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