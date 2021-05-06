 

Pfizer и BioNTech бесплатно отдадут вакцины атлетам Олимпиады в Токио

06.05.2021, 15:26, Новости дня
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По информации компании, сборные некоторых стран могут получить первые дозы вакцины в конце мая. Pfizer напомнила, что вакцинация от коронавируса для участников Олимпиады вакцинация является добровольной.

“Задача заключается в том, чтобы участники игр успели получить и вторую дозу до приезда в Токио”, – пояснили в Pfizer.

Совместное решение Pfizer и BioNTech не повлияет на выполнение обязательств компаний по передаче вакцины от COVID-19 другим странам, предупредили в компании.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

5 мая стало известно, что правительство Японии может продлить чрезвычайное положение в четырех префектурах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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