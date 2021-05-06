 

Эко-активисты обвиняют принца Лихтенштейна в убийстве одного из самых больших медведей Европы. Прокуратура начала расследование

06.05.2021, 15:26, Новости дня
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По их данным, охотничья ассоциация позволила принцу отстрелить медведицу, которая нанесла ущерб близлежащим фермам, но он застрелил не самку, а 17-летнего бурого медведя Артура.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Associated Press, принцу было предоставлено четырехдневное разрешение на охоту в марте в румынском регионе Ковасна, и 13 марта он “добыл” бурого медведя, причем, по данным агентства, за это он заплатил €7 тыс.

Прокуратура Ковасна и Национальная экологическая охрана Румынии уже начали расследование гибели медведя, сообщает местное издание News.ro. 

Экологи отмечают, что Артур был альфа-самцом, значительно крупнее самок. Они считают, что принц застрелили его умышленно, пользуясь случаем, потому что по шкале трофеев такое животное можно оценить в 593 балла из 600 возможных.

“Интересно, как принц мог перепутать самку с детенышем, пришедшую в деревню, с большим самцом, существовавшим в глубине леса. Понятно, что принц пришел не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой большой трофей, чтобы повесить его на стену. Мы имеем дело с браконьерством”, – считает Габриэль Паун, президент Agent Green.

Анн-Катрин Фройде из австрийской эко-организации VGT пояснила в комментарии BBC, что насколько им известно, убийство Артура принесло самый высокий трофейный балл из когда-либо зарегистрированных. “Это действительно большой трофей – получить такое культовое животное. Это как хорошее вино”, – сказала она.

Бурый медведь – это вид, охраняемый законодательством ЕС и Бернской конвенцией. В Румынии запрещена трофейная охота на медведей, но есть исключения – если конкретное животное несет опасность для людей и домашних хозяйств, и другие методы решения проблемы не помогли, охоту на него разрешают.

Эко-активисты говорят, что местные фермеры жаловались на медведицу, приходящую к их домам, но после убийства медведя проблема не решилась. 

Экологи считают, что чтобы избежать таких ситуаций, следует запретить трофейную охоту как таковую, а в случаях, когда убийство животного необходимо – кремировать тела  животных, как это делают со слоновой костью. 

Получить комментарии самого принца никому из СМИ на данный момент не удалось. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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