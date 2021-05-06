 

Страшная авария с подростками на мотоцикле попала на видео

06.05.2021, 15:18, Разное
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На перекрестке двух дорог в поселке Чунояр в Богучанском районе Красноярского края автомобиль BMW снес мотоцикл, на котором ехали трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет. Сообщается, что несовершеннолетние должны были уступить дорогу иномарке.

ДТП попало на видео. На записи видно как после столкновения юноши буквально разлетаются в разные стороны. На место оперативно прибыли экстренные службы. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.



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