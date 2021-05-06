 

Необычное прозвище и много фото: Меган Маркл и принц Гарри поздравили сына с 2-летием

06.05.2021, 14:52, Разное
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Арчи Харрисон Маунтбеттен-Визбор – принц Арчи, сын Меган Маркл и принца Гарри – продолжает принимать поздравления. Меньше часа назад маленького принца, которому сегодня исполнилось 2 года, публично поздравили родители.

На официальной странице в социальной сети герцог и герцогиня Сессекские опубликовали коллаж из девяти фото с маленьким Арчи – цветных и черно-белых. Эту открытку сопровождает голос счастливого отца – звучит его цитата из интервью Опре Уинфри, которую так же продублировали в подписи.

Я думаю, что самое интересное для меня – посадить его на заднюю часть велосипеда в его маленьком детском кресле и взять его на велосипедные прогулки – принц Гарри, герцог Сассексский Поздравлением от мамы тоже стала ее цитата:

Это магия. У меня есть два лучших парня в мире, так что я действительно счастлива, – Меган, герцогиня Сассекская В конца поздравительного поста счастливые родители обратились к сыну, обнародовав видимо, семейное прозвище Арчи.

Буба, Старший Брат, с днем рождения тебя! – написали герцог и герцогиня Сассекские.

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Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

Ранее этим днем принца Арчи поздравила прабабушка Елизавета II, а потом и другие королевские родственники – дедушка Чарльз и его жена Камилла, дядя Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Все они пожелали мальчику счастливого дня рождения и поделились архивными фотографиями. 

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в феврале 2020 года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри.



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