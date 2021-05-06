Накрутка лайков в Инстаграм: кому и зачем нужна, как накрутить лайки
 

Накрутка лайков в Инстаграм: кому и зачем нужна, как накрутить лайки

06.05.2021, 14:54, Детали
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Лайки — одни из показателей успешности в Инстаграм. По этой причине в социальной сети активно используется накрутка. Владельцам бизнеса она позволяет увеличить базу клиентов и повысить продажи. Накрутка лайков в Инстаграм отлично справляется с задачей создания видимости популярности. На страницы с большой активностью подписывается больше людей, поэтому их проще вывести в топ.

Зачем нужна накрутка лайков в Инстаграм

Аккаунт в Инстаграм открывает большие возможности для предпринимателей, блогеров и обычных пользователей. Здесь можно продвигать услуги, товары известного бренда и продукцию собственного производства. Чтобы наполнить профиль живыми пользователями, важно сделать его популярным. Страницы с высокой активностью привлекают больше людей, поэтому так востребована накрутка в соцсети.

Преимущества у большого количества лайков под публикациями в Инстаграм следующие:

  • определение заинтересованности аудитории контентом;
  • формирование целевой аудитории;
  • отслеживание предпочтений посетителей;
  • помощью в анализе подписчиков;
  • выделение профиля среди других;
  • расширение аудитории, привлечение новых клиентов;
  • продвижение страницы в рейтинге;
  • создание доверительной связи с фолловерами;
  • возможность вывести публикации в топ лучших.

Раскрученные профили привлекают рекламодателей. Если на страницу в Инстаграм подпишется 5 тыс. фолловеров, можно ее монетизировать. В директ будут поступать предложения о размещении рекламы на странице. На этом можно хорошо зарабатывать.

Способы накрутки лайков

Накрутить лайки в Инсте можно следующими способами:

  1. Самостоятельно. Вариант без регистрации на специализированных сайтах. Необходимо активно подписываться на другие аккаунты и выкладывать интересные фото, чтобы заинтересовать людей. Этот процесс требует массу усилий и времени, поэтому все больше пользователей соцсети раскручивают профили платно.
  2. Нанять фрилансеров. Можно воспользоваться услугами фрилансеров с аккаунтами в Инстаграме. Они будут выполнять целевые действия за определенную плату: ставить лайки, делать репосты, комментировать записи. Можно нанять помощника напрямую или через специальный сервис.
  3. Зарегистрироваться на бирже. Есть сайты по взаимопомощи между пользователями социальных сетей, заинтересованных в продвижении аккаунтов. Понадобится выполнять различные задания для получения баллов, которые можно обменять на лайки для записей на своей странице.
  4. Использовать программу. Набрать сердечки в Инстаграм можно без заданий. Есть специальные программы и мобильные приложения для автоматической накрутки лайков. Существуют платные и бесплатные версии софта. Недостаток способа заключается в большом количестве спама, который ставит под угрозу конфиденциальные данные.
  5. Купить лайки на специализированном сервисе. Этот вариант самый простой и позволяет быстро раскрутить аккаунт. На таких сайтах продается по 100, 500, 1000 и более сердечек.

Есть множество сервисов, где можно накрутить лайки в Инстаграм. Отличие между ними в принципе работы. Дешево можно купить только накрутку лайков аккаунтами-ботами. Они создаются специально для этой цели. Недостаток решения заключается в том, что такие профили вычисляются алгоритмом соцсети и блокируются. В бан может попасть и тот, кто их купил.

Оптимальный вариант — заказать лайки от реальных пользователей Инстаграма. Услуга стоит дороже, но в этом случае сердечки будут ставить живые люди. Система не заподозрит подозрительных действий, а значит аккаунту не грозит бан. Важно помнить о лимитах в социальной сети. Если их превысить, профиль будет временно заблокирован.



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