Страны G7 намерены давать скоординированные ответы на действия КНР

Прошедший в Лондоне саммит G7 ознаменовался выработкой новой стратегии Запада в отношении Китая, пишет Die Welt. США предложили создать специальный консультационный орган, с помощью которого страны «семёрки» могли бы давать скоординированный и значимый ответ на действия Пекина, если те зайдут слишком далеко.



Reuters

Спустя два года члены G7 наконец собрались в одном месте, пишет Die Welt: кооперация между Старым и Новым светом заметно упростилась после избрания Джо Байдена на пост президента США.

«Здесь встречаются либеральные демократии, которые намерены вместе выступить против авторитарных режимов», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в начале встречи. Маас быстро уточнил, о какой именно стране идёт речь: «экономические интересы есть везде, но вопросы прав человека и прав на свободу должны получить большее значение, когда речь идёт о Китае».

Как пишет Die Welt, в условиях завершающейся пандемии и смены власти в США, намечается новая стратегия Запада в отношении Китая. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, основной целью является сохранение «основанного на правилах мирового порядка, в создание которого наша страна инвестировала на протяжении многих десятков лет».

Согласно сообщениям американской прессы, на прошедшей встрече G7 США предложили создать специальный консультационный механизм в отношении Китая, с помощью которого можно будет дать скоординированный и мощный ответ, в случае если Пекин зайдёт слишком далеко. Хайко Маас подтвердил, что G7 правда намерена упрочить сотрудничество по вопросу Китая. По мнению Мааса, противостояние с КНР вызвано поведением Пекина, на которое вынуждены реагировать страны G7.

США и Великобритания в первую очередь намерены противостоять Китаю в вопросе нарушения прав человека и вмешательства в структуры безопасности других стран, пишет издание. Лондон и Вашингтон исключили китайские компании из своих национальных тендеров на постройку сети 5G. В прошлом месяце Великобритания ввела санкции против четырёх китайских чиновников из-за политики Китая в отношении уйгуров.

Впоследствии аналогичные санкции ввели и в ЕС, что свидетельствует о смене курса в Брюсселе, отмечает Die Welt. Положение КНР станет труднее и в ФРГ: в конце апреля бундестаг принял закон, в соответствии с которым компании Huawei будет сложнее участвовать в тендере на создание сети 5G. Кроме того, ЕС из-за обоюдных санкций в ЕС замораживают процесс подписания инвестиционного соглашения с Китаем.

Как отмечает Die Welt, на саммите также обсуждался вопрос «Северного потока — 2». Энтони Блинкен назвал газопровод «плохой сделкой». В свою очередь, Хайко Маас отметил, что «Северный поток — 2» остаётся единственной проблемой в отношениях между ФРГ и США.