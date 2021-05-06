Мнение: Терпилы

Со смешанным чувством читаю стоически-страдальческие отчеты россиян из Европы, которые они оставляют в качестве комментариев под разными постами. Ох уж эта российская пресловутая терпеливость и “умение верить в лучшее”, “ждать и надеяться”! Под постом у Арины Холиной про “Индия вымирает от ковида” таких особенно много; но, впрочем, такого добра везде достаточно.

Анна Лебедева. Франция постепенно раскукливается, скоро обещают открыть терассы ресторанов, кино и спорт внутри помещений, рестораны те уже более полугода не работают и отчаялись. Ходим везде в масках, прости господи, даже на улице. Разрешили наконец ездить далее, чем за 10км от дома. Скоро коммендантский час на попозже передвинут. Заживем.

Наталия Леонтьева. Мы в Берлине сидим с третьей волной, комендантским часом и запретом на гости больше одного.

Андрей Починков. С понедельника 10 мая в Чехии человек не обязан будет носить на лице респиратор, если он идет по улице один. Вот такой небывалый разгул свободы.

Надежда Горина (возражает Починкову). Всю эту дебильную пандемию ходила по улице без маски. И ни разу никто ко мне не прицепился.

Стонут, стонут наши эмигранты. Стонут в Чехии, стонут в Германии, во Франции, в Англии… Вроде и уехали, отряхнули с ног прах Отчизны – но менталитет Русского Народа (тм), терпеливого и выносливого – увы, не пропьешь. Как тут не вспомнить бессмертные строки великого поэта Некрасова:

Да не робей за отчизну любезную (Францию, Болгарию, Германию etc.)…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную —

Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё — и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе.