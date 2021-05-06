 

Пентагон: православные храмы станут ориентирами для бомбардировок в случае войны с Россией

06.05.2021, 14:40, Разное
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что массовая застройка российских городов православными храмами может сыграть на руку американским ВВС в случае войны с РФ.

Американские военные эксперты считают, что по новым храмам будет легче корректировать авиационные и ракетные удары по стратегическим объектам противника, поскольку храмы выделяются из общего рельефа российских “хрущёвок”, и они появляются в каждом микрорайоне России.

– Русские любят собираться в храмах каждое воскресенье. Авианалёты в этот день недели будут особенно эффективными, ведь соперник понесёт впечатляющий урон. Вместе с этим для русских важна духовная составляющая. Оставшись без храмов, они будут деморализованы и сдадутся. Они верят во все эти иконы, однажды во время Второй мировой Сталин приказал несколько раз облететь Москву с иконой. Также храмы отлично видны в солнечную погоду, ведь позолота их куполов блестит, – пояснил Остин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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