В Сочи прошла церемония награждения победителей Всемирной онлайн-олимпиады по шахматам

В образовательном центре «Сириус» в Сочи прошла торжественная церемония награждение победителей первой онлайн-олимпиады Международной федерации шахмат (FIDE).

В первой онлайн-олимпиаде FIDE приняли участие представители 163 стран. Золотые медали олимпиады вручили Полине Шуваловой, Маргарите Потаповой, Андрею Есипенко, Алексею Саране, а также главному тренеру российской сборной, президенту Федерации шахмат РФ Андрею Филатову, передает ТАСС.

«Новое поколение шахматистов здесь [в образовательном центре «Сириус»] растет и занимается как шахматами, так и наукой, и культурой. Я думаю, что для многих, как для меня, это будет подспорьем в будущих успехах. Надеюсь, что шахматы будут развиваться здесь и будут новые успехи», – сказала Шувалова, обращаясь к участникам церемонии.

Президент FIDE Аркадий Дворкович отметил, что первая онлайн-олимпиада стала самым ярким событием в шахматном мире в период пандемии коронавируса. По его словам, победа российской сборной уже стала незабываемым событием для российских болельщиков и шахматистов. Многие из членов сборной прошли обучение и тренировочные сборы в образовательном центре «Сириус».

«Когда мы этот проект задумали и реализовали, то поняли, что сотворили маленькое чудо для шахматного мира. Мы ожидали, что будет интерес. По самым радужным предположениям, мы ожидали, что будут участвовать 110-120 команд со всего мира, а получилось больше 160, подавляющая часть федераций со всего мира решили, что нужно сыграть в этом турнире», – сказал Дворкович.

Также он напомнил, что отечественная шахматная школа имеет огромную традицию. «Если российская шахматная школа будет продолжать оставаться на высоте, значит, шахматы в мире будут самым популярным интеллектуальным видом спорта», – сказал Дворкович.

По словам руководителя спортивных программ «Сириуса» Дмитрия Савина, на сегодняшний день образовательный центр совместно с FIDE работает над тем, чтобы распространить имеющийся опыт в других регионах, сделать шахматные программы доступными для всех.

Отмечается, что вторая онлайн-олимпиада Международной федерации шахмат может пройти в 2021 году. По словам Дворковича, интерес к проведению соревнования в таком формате проявили партнеры федерации из Китая.

«Наши партнеры хотят, чтобы мы продолжили этот опыт. В частности, на нас вышли китайские партнеры, китайские компании, в том числе город Шэньчжэнь и университет Шэньчжэня. Они предложили спонсорскую помощь для проведения второй онлайн-олимпиады. Мы сейчас думаем о сроках, когда это можно было бы сделать, если найдем место в календаре, то постараемся сделать уже в этом год», – сказал президент FIDE.

В августе 2020 года сборная РФ выиграла у команды Индии в финале и стала победителем Всемирной шахматной онлайн-олимпиады. В первом финальном матче все шесть партий завершились вничью, во втором российская команда победила со счетом 4,5:1,5.